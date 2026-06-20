Tatort von Messer-Drama war schon früher im Fokus

Die blutige Auseinandersetzung am Mittwochvormittag in einer Wohnung am Rettlsteinerweg in Wattens beschäftigt nicht nur die Ermittler, sondern ist freilich auch Gesprächsthema Nummer eins im Ort. Die 37-Jährige musste mit schweren Stichverletzungen in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. Gegen ihren Lebensgefährten (47), der sich am Tatort widerstandslos festnehmen ließ, wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Es gilt die Unschuldsvermutung.