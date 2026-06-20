Musk im Weltall: Reicher als reich

Wenn Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz als Jung-Unternehmer mit seiner Sicherheits-Firma drei Milliarden Dollar „schwer“ ist, so würde sich bei so einem „Trinkgeld“ der US-Billionär Elon Musk nicht einmal bücken: Mit dem erfolgreichen Börsengang von SpaceX ist er mit Abstand zum reichsten Mann der Welt geworden.