WM: Türkei gegen Paraguay ab 5 Uhr LIVE

Der Schock nach dem Auftakt-0:2 gegen Australien war groß, der Druck vor dem zweiten Spiel gegen Paraguay ist noch größer. Es droht die Entzauberung von Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus Turin) oder Hakan Calhanoglu (Inter Mailand). „Das Australien-Spiel hat uns nicht entmutigt“, sagte Defensivmann Samet Akaydin, dessen Truppe trotz 72 Prozent Ballbesitz und einem Torschussverhältnis von 30:9 leer ausging. „Indem wir das Paraguay-Spiel gewinnen, werden wir das wiedergutmachen.“