Grünes Licht für Brasiliens Superstar Neymar

Wegen einer Wadenverletzung verpasste der Offensivspieler auch die zweite Partie der Selecao, bereits beim 1:1 zum Auftakt gegen Marokko musste der 34-Jährige zuschauen. Dieses Mal reiste der Santos-Kicker aber gar nicht erst an, sondern blieb im Teamcamp in New Jersey. Sogar Brasiliens Präsident hat sich zu ihm geäußert, meinte scherzhaft. „Ich habe gestern gelesen, Neymar sei der erste ins Homeoffice berufene Spieler der Welt.“