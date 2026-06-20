Grünes Licht für Brasiliens Superstar Neymar

Brasilien hat bei der Weltmeisterschaft in der Nacht auf Samstag den ersten Sieg gefeiert, bezwang Außenseiter Haiti klar mit 3:0. Nach dem Spiel hatte Trainer Carlo Ancelotti auch Neuigkeiten zu Superstar Neymar.
Wegen einer Wadenverletzung verpasste der Offensivspieler auch die zweite Partie der Selecao, bereits beim 1:1 zum Auftakt gegen Marokko musste der 34-Jährige zuschauen. Dieses Mal reiste der Santos-Kicker aber gar nicht erst an, sondern blieb im Teamcamp in New Jersey. Sogar Brasiliens Präsident hat sich zu ihm geäußert, meinte scherzhaft. „Ich habe gestern gelesen, Neymar sei der erste ins Homeoffice berufene Spieler der Welt.“
Nach dem Sieg über den Inselstaat sprach auch Trainer Carlo Ancelotti über seinen Schützling und hatte positive Nachrichten: „Neymar wird am Samstag individuell trainieren und am Sonntag ins Teamtraining einsteigen. Danach wird er im letzten Gruppenspiel gegen Schottland im Kader sein.“
Vierte WM
Damit steht Neymars erster Einsatz beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko kurz bevor, für den Superstar ist es die vierte Weltmeisterschaft. Auf einen Titel mit der Selecao wartet er bisher vergeblich.
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