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Rapid legte los

„Möchten nicht die gleichen Fehler wieder machen!“

Bundesliga
20.06.2026 05:28
Kapitän Matthias Seidl am Ball.
Kapitän Matthias Seidl am Ball.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Rapid startete am Freitag in der Mittagssonne mit der ersten Raseneinheit in die Vorbereitung. Unter 21 Spielern war auch auch Neo-Stürmer Tonni Adamsen im Körner-Trainingszentrum am Ball. Kapitän Matthias Seidl, im Urlaub auf Rhodos oder daheim in Salzburg, will künftig mehr Konstanz sehen.

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Eine innige Umarmung, ein paar nette Worte und Lacher. Rapid-Chefcoach Johannes Hoff Thorup herzte beim ersten Training Matthias Seidl. Danach sprach der 25-jährige Kapitän, der auf die WM-Teilnahme gehofft hatte, beim „Krone“-Besuch im grün-weißen Trainingszentrum über...

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