„Möchten nicht die gleichen Fehler wieder machen!“

Rapid startete am Freitag in der Mittagssonne mit der ersten Raseneinheit in die Vorbereitung. Unter 21 Spielern war auch auch Neo-Stürmer Tonni Adamsen im Körner-Trainingszentrum am Ball. Kapitän Matthias Seidl, im Urlaub auf Rhodos oder daheim in Salzburg, will künftig mehr Konstanz sehen.