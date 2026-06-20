„Möchten nicht die gleichen Fehler wieder machen!“

Rapid startete am Freitag in der Mittagssonne mit der ersten Raseneinheit in die Vorbereitung. Unter 21 Spielern war auch auch Neo-Stürmer Tonni Adamsen im Körner-Trainingszentrum am Ball. Kapitän Matthias Seidl, im Urlaub auf Rhodos oder daheim in Salzburg, will künftig mehr Konstanz sehen.
Eine innige Umarmung, ein paar nette Worte und Lacher. Rapid-Chefcoach Johannes Hoff Thorup herzte beim ersten Training Matthias Seidl. Danach sprach der 25-jährige Kapitän, der auf die WM-Teilnahme gehofft hatte, beim „Krone“-Besuch im grün-weißen Trainingszentrum über...
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