Zwei „Bluthunde“ für WAC-Trainer Silberberger

Durch sein Siegestor im Cupfinale gegen Hartberg am 1. Mai 2025 wird Angelo Gattermayer immer eine große Rolle in den Geschichtsbüchern des WAC spielen. Trotz der mauen Vorsaison mit nur zwei Ligatoren gab‘s bis zuletzt Verhandlungen, lag auch ein neuer Kontrakt auf dem Tisch. Doch nun ist klar: Der 24-Jährige, der aktuell im AMS-Camp für vertragslose Kicker trainiert, wird nicht ins Lavanttal zurückkehren.