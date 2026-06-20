Zwei „Bluthunde“ für WAC-Trainer Silberberger

Jetzt ist es fix: Mit Angelo Gattermayer verlässt der Cup-Siegestorschütze des Finales 2024/25 den WAC, es kam zu keiner Einigung. Doch schon jetzt haben die Wolfsberger acht Neue, am Freitag kam der junge serbische Stürmer Veljko Vukojevic dazu – Coach Thomas Silberberger spricht vorm ersten Testspiel am Samstag bei Unterligist Radenthein über seine neuen Waffen. Dort bekommt auch ein Amateure-Kicker seine Chance.
Durch sein Siegestor im Cupfinale gegen Hartberg am 1. Mai 2025 wird Angelo Gattermayer immer eine große Rolle in den Geschichtsbüchern des WAC spielen. Trotz der mauen Vorsaison mit nur zwei Ligatoren gab‘s bis zuletzt Verhandlungen, lag auch ein neuer Kontrakt auf dem Tisch. Doch nun ist klar: Der 24-Jährige, der aktuell im AMS-Camp für vertragslose Kicker trainiert, wird nicht ins Lavanttal zurückkehren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.