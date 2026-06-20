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Cup-Held weg, Serbe da

Zwei „Bluthunde“ für WAC-Trainer Silberberger

Fußball National
20.06.2026 06:57
WAC-Trainer Thomas Silberberger spricht vorm ersten Testspiel über seine Neuen.
WAC-Trainer Thomas Silberberger spricht vorm ersten Testspiel über seine Neuen.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Jetzt ist es fix: Mit Angelo Gattermayer verlässt der Cup-Siegestorschütze des Finales 2024/25 den WAC, es kam zu keiner Einigung. Doch schon jetzt haben die Wolfsberger acht Neue, am Freitag kam der junge serbische Stürmer Veljko Vukojevic dazu – Coach Thomas Silberberger spricht vorm ersten Testspiel am Samstag bei Unterligist Radenthein über seine neuen Waffen. Dort bekommt auch ein Amateure-Kicker seine Chance.

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Durch sein Siegestor im Cupfinale gegen Hartberg am 1. Mai 2025 wird Angelo Gattermayer immer eine große Rolle in den Geschichtsbüchern des WAC spielen. Trotz der mauen Vorsaison mit nur zwei Ligatoren gab‘s bis zuletzt Verhandlungen, lag auch ein neuer Kontrakt auf dem Tisch. Doch nun ist klar: Der 24-Jährige, der aktuell im AMS-Camp für vertragslose Kicker trainiert, wird nicht ins Lavanttal zurückkehren.

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