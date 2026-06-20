Hand vor Mund – Rot! Ex-Rapidler mittendrin

Müldür urgiert

Was hatte er sich erlaubt? Etwas, das seit dieser Weltmeisterschaft eben verpönt ist und sichtlich hart bestraft wird. Almiron hatte sich die Hand vor den Mund gehalten und einem Gegenspieler etwas (vermutlich nicht besonders Freundliches) zugeraunt. Der Adressat: ein in Österreich durchaus bekannter Mann, Ex-Rapidler Mert Müldür. Er „übernaserte“ auch sofort, dass sich Almirons strafbar gemacht hatte, eilte zum Schiri und machte ihn per Nachahmen der Geste mehrmals intensiv auf Alimrons Vergehen aufmerksam. Und schon eilte der Schiri an die Outlinie zum Video-Check. Und zückte danach tatsächlich die Rote Karte.