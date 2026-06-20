Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Hitziges Türkei-Match

Hand vor Mund – Rot! Ex-Rapidler mittendrin

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.06.2026 06:13
Miguel Almiron (li., großes Bild) sah Rot – weil er sich Mert Müldür gegenüber strafbar gemacht ...
Miguel Almiron (li., großes Bild) sah Rot – weil er sich Mert Müldür gegenüber strafbar gemacht hatte.(Bild: AP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kein brutales Foul, nein, eine vor den Mund gehaltene Hand – das reichte dem VAR, um sich beim WM-Spiel Türkei gegen Paraguay einzuschalten. Es folgte „Rot“ für Paraguays Miguel Almiron. Und ein Ex-Rapidler war mittendrin.

0 Kommentare

Die Nachspielzeit der ersten Hälfte läuft. Paraguay führt seit der 64. Sekunde (!) mit 1:0. Die Türkei plagt sich, kommt nicht zum durchschlagenden Erfolg. Es ist eine hitzige Partie. Immer wieder kommt‘s zu Reibereien und Rudelbildungen. So auch jetzt, Minute 45+4. Dann eine Unterbrechung, Aufregung. Der VAR meldet sich. Er holt den Schiedsrichter an die Outlinie. Langsam dämmert‘s: Es ist die neue FIFA-Regel, die Miguel Almiron zum Verhängnis wird.

Müldür urgiert
Was hatte er sich erlaubt? Etwas, das seit dieser Weltmeisterschaft eben verpönt ist und sichtlich hart bestraft wird. Almiron hatte sich die Hand vor den Mund gehalten und einem Gegenspieler etwas (vermutlich nicht besonders Freundliches) zugeraunt. Der Adressat: ein in Österreich durchaus bekannter Mann, Ex-Rapidler Mert Müldür. Er „übernaserte“ auch sofort, dass sich Almirons strafbar gemacht hatte, eilte zum Schiri und machte ihn per Nachahmen der Geste mehrmals intensiv auf Alimrons Vergehen aufmerksam. Und schon eilte der Schiri an die Outlinie zum Video-Check. Und zückte danach tatsächlich die Rote Karte.

Almiron war danach fassungslos, verstand die Welt nicht mehr. Aber regeltechnisch war der Schiri definitiv im Recht.

+4
Fotos

War es auch Mert Müldürs „Erfolg“?

Mert Müldür machte auch den Schiri-Aissistenten auf Miguel Almirons Vergehen aufmerksam.
Mert Müldür machte auch den Schiri-Aissistenten auf Miguel Almirons Vergehen aufmerksam.(Bild: AP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dean Mouhtaropoulos)
Lesen Sie auch:
Gruppe D im Ticker
Die Türkei braucht ein Tor – sonst ist sie draußen
20.06.2026

Anti-Rassismus-Maßnahme
Hintergrund der Regel: eine Anti-Rassismus-Maßnahme. Indem das „Handvorhalten“ rigoros bestraft wird, soll verhindert werden, dass Spieler eben rassistische Botschaften absondern können. Das hat Miguel Almiron spätestens jetzt verinnerlicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.06.2026 06:13
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
TürkeiParaguay
FIFA
Schiedsrichter
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Goldtor
Mexiko vs. Südkorea 1:0! Alle Highlights im Video
WM-Schützenfest
Alle Tore im Video: Kanada deklassiert Katar 6:0!
WM-Hit
Schweiz besiegt Bosnien 4:1 – alle Tore im Video!
WM-Remis
Tschechien vs. Südafrika 1:1, die Video-Highlights
WM-Fieber
Kolumbien vs. Usbekistan 3:1 – alle Tore im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
255.556 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
168.112 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Wirtschaft
In immer mehr Billa-Filialen wird es nun ruhig
77.392 mal gelesen
Einmal die Woche wird eine Stunde lang Rücksicht auf Menschen mit Autismus, ADHS oder andere ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1838 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1004 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Außenpolitik
Israel will trotz Angriffen „sofortige Waffenruhe“
764 mal kommentiert
Die israelische Armee griff am Freitag Ziele im Libanon an.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Rückkehr naht
Grünes Licht für Brasiliens Superstar Neymar
Gruppe D im Ticker
Die Türkei braucht ein Tor – sonst ist sie draußen
Hitziges Türkei-Match
Hand vor Mund – Rot! Ex-Rapidler mittendrin
Gruppe F im Ticker
WM: Niederlande gegen Schweden ab 19 Uhr LIVE
Gruppe E im Ticker
Deutschland gegen Elfenbeinküste ab 22 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf