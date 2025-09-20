Neuer Kapitän für ein zweisprachiges Schiff

„Ich verspreche, ich werde lästig sein“

Aber ohne Umstrukturierungen wird es kaum gehen; auch, weil sich nach der kommenden Pensionierungswelle wohl nur noch schwer slowenischsprachige Richter finden werden. Die Mammutaufgabe zu Justitias Umbau auf allen Ebenen fällt nun dem neuen Präsidenten Manfred Herrnhofer zu, der als erfahrener Strafrichter (31 Jahre), liebevoller Familienvater (Blumen für seine Frau) und Macher (will Kindertagesstätte am Gericht durchsetzen) ins Amt startet: „Ich verspreche, ich werde lästig sein“, versichert er seinen Kollegen, die nicht nur nahezu vollzählig im Schwurgerichtssaal zum illustren Festakt erschienen sind, sondern zuvor schon auf einer Wörthersee-Schifffahrt ihrem neuen Kapitän Solidarität bekundeten.