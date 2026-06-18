Große Einsamkeit im Heim: Wie Freiwillige helfen

Wenn die Steirerin Nathalie Spreitz von ihren (ehrenamtlichen) Besuchen in einem Pflegeheim der Stadt Graz erzählt, strahlen ihre Augen. „Man kann sich gar nicht vorstellen, wie sehr es einen bereichert. Ich gehe jedes Mal mit einem großen Glücksgefühl nach Hause und möchte jedem davon erzählen.“