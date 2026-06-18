Große Einsamkeit im Heim: Wie Freiwillige helfen

Alleine in der Steiermark gibt es weit über 500.000 Menschen, die sich ehrenamtlich betätigen. Sie schenken damit Zeit – das wertvollste Geschenk. Ein Grazer Verein begleitet und organisiert Besuchsdienste in Pflegeheimen. Dort leiden viele Bewohner unter Einsamkeit.
Wenn die Steirerin Nathalie Spreitz von ihren (ehrenamtlichen) Besuchen in einem Pflegeheim der Stadt Graz erzählt, strahlen ihre Augen. „Man kann sich gar nicht vorstellen, wie sehr es einen bereichert. Ich gehe jedes Mal mit einem großen Glücksgefühl nach Hause und möchte jedem davon erzählen.“
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