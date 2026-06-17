RK-Disponent schickte Feuerwehr zu Reanimation

Es ist der raschen Kombinationsgabe von Manuel Kasbauer zu verdanken, dass ein Oberösterreicher aus dem Innviertel wieder zurück ins Leben geholt werden konnte. Als der Disponent der Rettungsleitstelle Ried (Oberösterreich) am Montag via Notrufalarm von dem Atem-Kreislauf-Stillstand des Mannes auf der Baustelle in Mauerkirchen erfuhr, schaltete er sofort.