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Der Austrofred hat seine Brucknerfest-Premiere

Oberösterreich
17.06.2026 16:30
Austrofred und Jazz- und Popsängerin Anna Buchegger treten in Linz auf
Austrofred und Jazz- und Popsängerin Anna Buchegger treten in Linz auf(Bild: Krone KREATIV/Pertramer, Anna Hadaier)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Norbert Trawöger, der neue Intendant des Brucknerhauses, hält sein Versprechen: Das Brucknerfest wird in der Stadt spürbarer sein als je zuvor. Darum gibt es bereits am Samstag, den 27. Juni, in der Linzer Innenstadt besondere (kostenlose) Künstlerauftritte – auch der Austrofred ist dabei.

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Zur künstlerischen Belebung der Linzer Innenstadt wurde bereits vor fünf Jahren das „Wortspiel“ erfunden, ein Festival, das an zentralen Schauplätzen in der City Kultur bietet. Heuer wagt man ein neues Format, es heißt „Wortspiel meets Brucknerfest“.

„Die ganze Innenstadt wird zur Bühne“, sagt Norbert Trawöger, Intendant des Brucknerhauses. Im August wird er übrigens ein Jahr im Amt sein.

Mehrmals Auftritte von jeweils 30 Minuten
Was wird geboten? Volksmusik von der 16er Musi, heiße Rhythmen vom Motus Percussion Ensemble, Klassik von kammermusikalischen Gruppen. Starmania21-Siegerin Anna Buchegger und der E‑Gitarrist Severin Trogbacher treten als Solisten auf. Der große Star ist freilich Austrofred, der übrigens davon träumte, selbst Bruckner zu sein, und nun seine Premiere beim Brucknerfest haben wird.

Dieses findet eigentlich erst vom 13. bis 30. September statt, aber das „Wortspiel“ am 27. Juni gehört als „Satellitenveranstaltung“ bereits dazu.

von links: Norbert Trawöger, Intendant Brucknerhaus; Maria Wimmer, Brucknerhaus; Ursula ...
von links: Norbert Trawöger, Intendant Brucknerhaus; Maria Wimmer, Brucknerhaus; Ursula Fürstberger-Matthey, Citymanagerin Linzer City Ring und Matthias Wied-Baumgartner, Obmann Linzer City Ring.(Bild: reinhard winkler)
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Die Musikerinnen und Musiker treten zwischen 11 und 19 Uhr am Taubenmarkt, auf der Landstraße, am Hauptplatz, am Alten Markt sowie in der Kloster- und Herrenstraße auf. „Sie rotieren mit ihren Programmen, man kann also nichts verpassen“, versichert Trawöger. Jede Veranstaltung kann kostenlos besucht werden. Und Ursula Fürstberger-Matthey, Citymanagerin, sagt: „Das Festival macht die Vielfalt der Linzer City erlebbar.“

Übrigens: Am Samstag, 27. Juni, findet nicht nur „Wortspiel meets Brucknerfest“ statt, sondern auch die Linzpride (ab 14 Uhr) – es wird also einiges los sein!

Ein weiterer Bonus: Vom 27. bis 29. Juni gibt es 15% Ermäßigung auf Brucknerfest-Tickets (Kennwort „Wortspiel Bruckner“).

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