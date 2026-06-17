Der Austrofred hat seine Brucknerfest-Premiere

Übrigens: Am Samstag, 27. Juni, findet nicht nur „Wortspiel meets Brucknerfest“ statt, sondern auch die Linzpride (ab 14 Uhr) – es wird also einiges los sein!

Ein weiterer Bonus: Vom 27. bis 29. Juni gibt es 15% Ermäßigung auf Brucknerfest-Tickets (Kennwort „Wortspiel Bruckner“).