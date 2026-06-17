Martin Rummel als Rektor wieder gewählt

Im Dezember des Vorjahres erfolgte die Ausschreibung, nun endlich ist der neue Rektor der Linzer Anton Bruckner Privatuniversität gefunden: Er heißt Martin Rummel – und ist der amtierende Rektor. Rummel tritt also mit Oktober in eine zweite Amtszeit an einer Uni ein, die sich in den letzten Jahren enorm entwickelte und modernisierte.
Wie bereits berichtet, endet mit 1. Oktober 2026 die erste Amtszeit von Martin Rummel, Rektor der Anton Bruckner Privatuniversität.
Daher muss diese Position neu besetzt werden. Nach der Ausschreibung gab es 17 Bewerberinnen und Bewerber, die Hearings fanden im April statt. Auch Rummel hatte sich wieder beworben, wir haben darüber berichtet.
Die Entscheidung ist gefallen
Gestern, Mittwoch, tagte das höchste Gremium – der Universitätsrat – und traf die Entscheidung: Rummel wurde erneut als Rektor vorgeschlagen.
Der Entscheidung des Universitätsrates war ein mehrstufiges Auswahlverfahren mit Findungskommission und Senat der Universität samt Hearing vorausgegangen.
Die endgültige Bestellung erfolgt durch die Landesregierung, die sich voraussichtlich in der kommenden Woche mit dem Vorschlag befassen wird.
„Die Anton Bruckner Privatuniversität ist ein kulturelles und künstlerisches Aushängeschild unseres Landes. Sie genießt weit über Oberösterreich hinaus einen hervorragenden Ruf und ist ein wichtiger Ort für Ausbildung, Kreativität und internationale Vernetzung. Umso wichtiger ist es, dass ihre Führung auf einem sorgfältigen und transparenten Auswahlverfahren basiert“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer.
Rummel – ein Cellist mit internationaler Karriere – ist seit 2021 Rektor. Seither wurden wichtige Entwicklungen in den Bereichen Internationalisierung, künstlerische Exzellenz und organisatorische Weiterentwicklung angestoßen.
Die Umwandlung zur „Voll-Universität“ brachte in vielen Bereichen Professionalisierung. Das wurde auch von der Akkreditierungsstelle AQ Austria gewürdigt.
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