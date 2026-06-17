„Matilda“: Ein „Schulmusical“ als Saisonstart

Frech, klug und voller Magie: Das Musical „Matilda“ erzählt die Geschichte eines außergewöhnlichen Mädchens, das gegen Ungerechtigkeit aufbegehrt. Am Freitag, 11. September, hat es im Linzer Musiktheater Premiere. Die Darstellerinnen und Darsteller sind jung und talentiert – die „Krone“ besuchte eine Probe.
„Ich finde das Mädchen Matilda ganz toll, denn obwohl sie aus einer schwierigen Familie kommt, öffnet sie ihr Herz. Und durch Bücher bekommt sie die Idee, für Gerechtigkeit zu kämpfen“, sagt Melissa King.
Sie führt bei „Roald Dahl’s Matilda – Das Musical“ Regie. Die Premiere am 11. September im Linzer Musiktheater ist zugleich der Start der Theatersaison; geprobt wird schon jetzt.
Sogar für Netflix interessant
Die Story des Musicals, das auf einem Kinderbuch von Roald Dahl basiert, liegt im Trend – sie wurde sogar schon für Netflix verfilmt: Matilda wird von ihren bildungsfernen Eltern schikaniert. In der strengen Schule trifft sie auf die tyrannische Direktorin Knüppelkuh. Sie findet aber Halt bei ihrer Lehrerin Miss Honey und kämpft für Gerechtigkeit.
Auch Publikumslieblinge spielen mit
Auf der Bühne des Musiktheaters türmen sich kolossale Buchdeckel, in Raumhöhe aufgezogen. In dieser „Bücherstadt“ lassen sich Schauplätze wie etwa ein Klassenzimmer oder eine Schulbibliothek einschieben.
„Ein echtes Familienstück“
Nach dem Erfolg von „School of Rock“ (2023) will man also mit dem nächsten „Schulmusical“ die junge Generation ins Theater locken: „Wir ziehen das Musical groß auf“, verrät Dramaturg Arne Beeker. Auch die Erwachsenen sollen auf ihre Kosten kommen, darum spielen Publikumslieblinge wie Patrizia Unger, Sarah Schütz, Gernot Romic, Karsten Kenzel, Christian Fröhlich oder Lukas Sandmann mit. „Ein echtes Familienstück“, versichert Beeker.
Hoher Anspruch an die jungen Darsteller
Die Rolle der Matilda ist dreifach besetzt. Eine der drei Jungdarstellerinnen holte sich bereits bei der Probe Applaus. Sie muss singen und hat viel Text, den sie gut verständlich und packend sprechen muss. Es gelingt wunderbar.
Insgesamt hatten sich 350 Kinder und Jugendliche zur Audition angemeldet. 120 hat man eingeladen und letztlich 19 junge Darsteller ausgewählt, die ab Herbst abwechselnd in neun Rollen zu sehen sein werden.
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