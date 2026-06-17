„Matilda“: Ein „Schulmusical“ als Saisonstart

Sogar für Netflix interessant

Die Story des Musicals, das auf einem Kinderbuch von Roald Dahl basiert, liegt im Trend – sie wurde sogar schon für Netflix verfilmt: Matilda wird von ihren bildungsfernen Eltern schikaniert. In der strengen Schule trifft sie auf die tyrannische Direktorin Knüppelkuh. Sie findet aber Halt bei ihrer Lehrerin Miss Honey und kämpft für Gerechtigkeit.