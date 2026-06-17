Oberösterreich weitet geschützte Grünflächen aus

Täglich werden 1,2 Hektar umgewidmet

Laut diesen Daten werden in Oberösterreich täglich 1,2 Hektar Grün- in Bauland umgewidmet und davon etwa die Hälfte versiegelt. Das sei für ein Industriebundesland ein toller Wert, findet Achleitner. Er gab am Mittwoch bekannt, dass künftig weitere Grünflächen im Land vor Bebauung geschützt werden sollen. Zu den drei bestehenden regionalen Grünzonen im Gesamtausmaß von 65.000 Hektar (Linz-Umland, Wels-Grieskirchen und Eferding) kommen zwei neue dazu: Ried im Innkreis (knapp 18.000 Hektar) und Gmunden-Vöcklabruck (14.000 Hektar). „Damit wird eine Fläche von rund 100.000 Hektar – das ist so viel wie 144.000 Fußballfelder – vor der Umwidmung in Bauland geschützt“, sagt Achleitner.