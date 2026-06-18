Auto wurde 50 Meter durch die Luft geschleudert

Einen wilden Abflug legte am Mittwochnachmittag ein 58-Jähriger auf der A8 in Oberösterreich hin. Der Lenker kam von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und flog anschließend 50 Meter durch die Luft. Der Schwerverletzte wurde von den Rettern befreit und ins Spital geflogen.
Ein 58-Jähriger aus Pram war mit seinem Pkw am Mittwoch gegen 15.55 Uhr auf der A8 im Gemeindegebiet von Utzenaich Richtung Sattledt unterwegs. Auf Höhe des Autobahnrastplatzes Murau West kam er aus bislang unbekannter Ursache in einer lang gezogenen Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und fuhr zwischen den Betonleitwänden hindurch gerade über den Pannen- sowie Grünstreifen.
Ins Spital geflogen
Anschließend sprang der Wagen über einen Wildschutzzaun, flog 50 Meter durch die Luft, prallte gegen mehrere Sträucher und stürzte über eine Böschung hinab in den Haselberger Bach. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer setzte sofort die Rettungskette in Gang.
Die ersteintreffende Streife begann umgehend mit der Bergung des Verletzten sowie mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Der 58-Jährige wurde schwer verletzt und nach der notärztlichen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen.
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