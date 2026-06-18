Auto wurde 50 Meter durch die Luft geschleudert

Ein 58-Jähriger aus Pram war mit seinem Pkw am Mittwoch gegen 15.55 Uhr auf der A8 im Gemeindegebiet von Utzenaich Richtung Sattledt unterwegs. Auf Höhe des Autobahnrastplatzes Murau West kam er aus bislang unbekannter Ursache in einer lang gezogenen Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und fuhr zwischen den Betonleitwänden hindurch gerade über den Pannen- sowie Grünstreifen.