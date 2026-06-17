„Wenn das Dorf fehlt, bauen wir es uns selbst“

Linzner sucht derzeit Mamis, die „Ohana“ kostenlos auf Herz und Nieren testen wollen! Registrieren können sich Interessierte für die Testphase unter https://alfima.com/dorislinzner/ohana_free_zugang

Auf Testerinnen wartet ein Goodie-Paket sowie die Einladung zum ersten „Ohana“-Get-Together am 7. Juli in Alkoven.