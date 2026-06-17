Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Mama-Plattform

„Wenn das Dorf fehlt, bauen wir es uns selbst“

Oberösterreich
17.06.2026 16:00
Als Geschäftsführerin eines Gesundheitszentrums und Mama von drei Kindern (10, 7 und 4 Jahre) ...
Als Geschäftsführerin eines Gesundheitszentrums und Mama von drei Kindern (10, 7 und 4 Jahre) möchte Doris Linzner Müttern das Gemeinschaftsgefühl zurückgeben.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Lisa Prearo
Von Lisa Prearo

„Wir müssen nicht alles alleine schaffen“: Mit „Ohana – das Mama-Dorf“ schafft Doris Linzner aus Alkoven einen digitalen Treffpunkt für Mütter, die sich mehr Austausch, Unterstützung und Gemeinschaft wünschen.

0 Kommentare

„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen.“ Diesen Satz haben viele Eltern schon gehört. Doch die Realität sieht für die meisten Familien anders aus: Die Menschen, die früher selbstverständlich im Alltag unterstützt haben, sind nicht mehr jederzeit verfügbar und wohnen häufig über Städte oder sogar Länder verteilt. Gerade Mütter fühlen sich dadurch mit ihren täglichen Herausforderungen oft alleine.

Doris Linzner will das ändern. „Als Mama von drei Kindern erlebe ich selbst jeden Tag die Fragen und Zweifel, die viele Mütter beschäftigen. Mental Load, Erziehungsfragen, der Spagat zwischen Familie und eigenen Bedürfnissen und dazu der Anspruch, allem gerecht werden zu wollen – das sind Themen, die uns alle verbinden“, weiß die 37-Jährige – die kurzerhand die Online-Plattform „Ohana – das Mama-Dorf“ gründete. Viele kennen den Begriff aus dem Disney-Klassiker „Lilo & Stitch“. Dort wird seine Bedeutung mit den Worten erklärt: „Ohana heißt Familie. Familie heißt, dass alle zusammenhalten und füreinander da sind.“

„Wir müssen nicht alles mit uns selbst ausmachen“
Für Linzner, die Elternberaterin ist und in Alkoven ein Gesundheitszentrum führt, ist dieser Gedanke mehr als nur ein schönes Filmzitat. „Genau das wünsche ich mir für Mütter. Dass wir einander unterstützen, voneinander lernen und wissen: Wir müssen nicht alles mit uns selbst ausmachen und alleine schaffen. Wenn das Dorf fehlt, dann bauen wir es uns gemeinsam!“

Auf dem virtuellen Dorfplatz tauschen sich die Teilnehmerinnen aus. Darüber hinaus gibt es ein ...
Auf dem virtuellen Dorfplatz tauschen sich die Teilnehmerinnen aus. Darüber hinaus gibt es ein digitales „Dorfleben“, in dem Fragen gestellt, Erfahrungen geteilt und Themen vertieft werden können.(Bild: Markus Wenzel)

Mit „Ohana“ möchte Linzner einen Ort schaffen, an dem Mütter sich getragen fühlen – wie in einem modernen digitalen Dorf. Im Mittelpunkt sollen Begegnung stehen, ehrlicher Austausch und das Gefühl, mit den Sorgen des Familienalltags nicht allein zu sein. Neben der kostenlosen Online-Community, in der sich Mütter am virtuellen Dorfplatz vernetzen können, wird die Plattform vertiefende Inhalte für Mitglieder bieten. Dazu zählen die Möglichkeit, der Elternberaterin per Sprachnachricht unkompliziert Fragen zu stellen und dazu fachliche Einschätzungen zu erhalten.

(Bild: Krone KREATIV/Markus Wenzel, stock.adobe.com)

Auch Impulse rund um ein bindungsstarkes Familienleben sowie regelmäßige Online-Dorfkreise mit unterschiedlichen Schwerpunkten werden Teil der Jahresmitgliedschaft sein. Kosten: 250 Euro. Die Anmeldung ist jederzeit möglich – der erste Dorfkreis findet am 21. Juli statt.

Persönliche Treffen sind geplant
„Ganz wichtig ist mir, dass echte Gemeinschaft nicht zu kurz kommt“, betont Linzner. „Deshalb ist einmal im Quartal auch ein Treffen im Großraum Linz geplant: Beim entspannten gemeinsamen Brunch mit Kinderbetreuung können sich die Mütter dann auch persönlich kennenlernen.“

Linzner sucht derzeit Mamis, die „Ohana“ kostenlos auf Herz und Nieren testen wollen! Registrieren können sich Interessierte für die Testphase unter https://alfima.com/dorislinzner/ohana_free_zugang

Auf Testerinnen wartet ein Goodie-Paket sowie die Einladung zum ersten „Ohana“-Get-Together am 7. Juli in Alkoven.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
17.06.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
In der Ukraine brennt ein Nationalsymbol.
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
233.191 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
152.774 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
106.577 mal gelesen
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1507 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1464 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1358 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Mehr Oberösterreich
Neue Mama-Plattform
„Wenn das Dorf fehlt, bauen wir es uns selbst“
Angsträume im Fokus
Diese Plätze lösen bei vielen mulmiges Gefühl aus
Mit Personenschutz
US-Politpromi in heimischer Firma: „Große Ehre“
„Krone“ vor Ort
„Matilda“: Ein „Schulmusical“ als Saisonstart
Auftritt in Fanzone
Sängerknaben sind in Mexiko die Fußball-Einheizer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf