„Wenn das Dorf fehlt, bauen wir es uns selbst“

„Wir müssen nicht alles alleine schaffen“: Mit „Ohana – das Mama-Dorf“ schafft Doris Linzner aus Alkoven einen digitalen Treffpunkt für Mütter, die sich mehr Austausch, Unterstützung und Gemeinschaft wünschen.
„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen.“ Diesen Satz haben viele Eltern schon gehört. Doch die Realität sieht für die meisten Familien anders aus: Die Menschen, die früher selbstverständlich im Alltag unterstützt haben, sind nicht mehr jederzeit verfügbar und wohnen häufig über Städte oder sogar Länder verteilt. Gerade Mütter fühlen sich dadurch mit ihren täglichen Herausforderungen oft alleine.
Doris Linzner will das ändern. „Als Mama von drei Kindern erlebe ich selbst jeden Tag die Fragen und Zweifel, die viele Mütter beschäftigen. Mental Load, Erziehungsfragen, der Spagat zwischen Familie und eigenen Bedürfnissen und dazu der Anspruch, allem gerecht werden zu wollen – das sind Themen, die uns alle verbinden“, weiß die 37-Jährige – die kurzerhand die Online-Plattform „Ohana – das Mama-Dorf“ gründete. Viele kennen den Begriff aus dem Disney-Klassiker „Lilo & Stitch“. Dort wird seine Bedeutung mit den Worten erklärt: „Ohana heißt Familie. Familie heißt, dass alle zusammenhalten und füreinander da sind.“
„Wir müssen nicht alles mit uns selbst ausmachen“
Für Linzner, die Elternberaterin ist und in Alkoven ein Gesundheitszentrum führt, ist dieser Gedanke mehr als nur ein schönes Filmzitat. „Genau das wünsche ich mir für Mütter. Dass wir einander unterstützen, voneinander lernen und wissen: Wir müssen nicht alles mit uns selbst ausmachen und alleine schaffen. Wenn das Dorf fehlt, dann bauen wir es uns gemeinsam!“
Mit „Ohana“ möchte Linzner einen Ort schaffen, an dem Mütter sich getragen fühlen – wie in einem modernen digitalen Dorf. Im Mittelpunkt sollen Begegnung stehen, ehrlicher Austausch und das Gefühl, mit den Sorgen des Familienalltags nicht allein zu sein. Neben der kostenlosen Online-Community, in der sich Mütter am virtuellen Dorfplatz vernetzen können, wird die Plattform vertiefende Inhalte für Mitglieder bieten. Dazu zählen die Möglichkeit, der Elternberaterin per Sprachnachricht unkompliziert Fragen zu stellen und dazu fachliche Einschätzungen zu erhalten.
Auch Impulse rund um ein bindungsstarkes Familienleben sowie regelmäßige Online-Dorfkreise mit unterschiedlichen Schwerpunkten werden Teil der Jahresmitgliedschaft sein. Kosten: 250 Euro. Die Anmeldung ist jederzeit möglich – der erste Dorfkreis findet am 21. Juli statt.
Persönliche Treffen sind geplant
„Ganz wichtig ist mir, dass echte Gemeinschaft nicht zu kurz kommt“, betont Linzner. „Deshalb ist einmal im Quartal auch ein Treffen im Großraum Linz geplant: Beim entspannten gemeinsamen Brunch mit Kinderbetreuung können sich die Mütter dann auch persönlich kennenlernen.“
Linzner sucht derzeit Mamis, die „Ohana“ kostenlos auf Herz und Nieren testen wollen! Registrieren können sich Interessierte für die Testphase unter https://alfima.com/dorislinzner/ohana_free_zugang
Auf Testerinnen wartet ein Goodie-Paket sowie die Einladung zum ersten „Ohana“-Get-Together am 7. Juli in Alkoven.
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