Feuerwehrmann (34) nach Brandstiftung angeklagt

Von Feuerwehr ausgeschlossen

Noch bevor er sich vor dem Gesetz verantworten wird, musste er sich seinen Feuerwehrkameraden gegenüber erklären. Der 34-Jährige soll sich damals schriftlich bei den Florianis entschuldigt haben. Er wurde nach seinem Geständnis mit sofortiger Wirkung aus der Wehr ausgeschlossen.