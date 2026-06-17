„Sehr riskantes“ Geständnis: Sprenger verurteilt

Auch Anwalt solle vorsichtig sein

Auch sein Anwalt solle gut auf sich achtgeben. „Für den Fall, dass dem Verurteilten etwas geschieht, wird intensivst ermittelt werden – wir haben die persönlichen Daten aller Prozessbesucher“, betonte die Richterin auch noch einmal in Richtung des teils niederländisch sprechenden Publikums. Besonders am ersten Verhandlungstag waren nämlich einige durch einschüchterndes Auftreten und notieren der Aussagen aufgefallen.

„Maulwurf“ in niederländischer Polizei?

Der letzte flüchtige Beteiligte des Autoraubes war übrigens genau einen Tag vor dem geplanten Zugriff in Holland plötzlich abgetaucht und geflohen – ein weiteres Indiz von vielen, das vor Augen führt, wie weit die Fänge und Beziehungen der holländischen „Mocro-Mafias“ tatsächlich reichen.