Sängerknaben sind in Mexiko die Fußball-Einheizer

Zwölf Konzerte in 14 Tagen – klingt nach harter Arbeit. Nicht für die Florianer Sängerknaben, die bei ihrer Tour in Mexiko auch ein bisschen Sightseeing machen. Die Pyramiden von Teotihuacán oder die Tropfsteinhöhlen von Yucatán stehen auf dem Programm. Die letzten zwei Tage sind für einen Ausflug ans Meer geplant. „Wir haben die Badehose und Fußballschuhe schon eingepackt“, sind Finn, Bastian, Benjamin und Valentin voller Vorfreude. Denn bei einem Besuch eines Sozialprojekts in Chimalhuacán (dort wurde eine Fußballliga für Straßenkinder gegründet) wird natürlich auch gekickt.