Sängerknaben sind in Mexiko die Fußball-Einheizer

Junge Truppe aus Sankt Florian (OÖ) fliegt am Montag nach Mexiko. Dort wartet ein ganz besonders schönes Erlebnis auf die Vorzeigestimmen.
Zwölf Konzerte in 14 Tagen – klingt nach harter Arbeit. Nicht für die Florianer Sängerknaben, die bei ihrer Tour in Mexiko auch ein bisschen Sightseeing machen. Die Pyramiden von Teotihuacán oder die Tropfsteinhöhlen von Yucatán stehen auf dem Programm. Die letzten zwei Tage sind für einen Ausflug ans Meer geplant. „Wir haben die Badehose und Fußballschuhe schon eingepackt“, sind Finn, Bastian, Benjamin und Valentin voller Vorfreude. Denn bei einem Besuch eines Sozialprojekts in Chimalhuacán (dort wurde eine Fußballliga für Straßenkinder gegründet) wird natürlich auch gekickt.
„Die Musik öffnet uns besondere Türen“, so Chorleiter Markus Stumpner. Höhepunkte sind wohl der Auftritt in der WM-Fanzone in Guadalajara sowie die Geschenke – nicht jene, die sie bekommen, sondern jene, die sie ihren Klassenkameraden mitbringen. „Für jeden von ihnen gibt’s einen Sombrero.“
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