Erneutes Plus: Mehr als drei Firmenpleiten pro Tag

Auch Privatkonkurse stiegen

Noch größer als der Anstieg der Firmenpleiten fiel jener der Privatinsolvenzen aus: 748 Oberösterreicher meldeten im ersten Halbjahr Privatkonkurs an – um 13 Prozent mehr als im Vorjahr und damit der stärkste Anstieg aller Bundesländer. Auch der Schuldenberg pro Person wurde größer: Er beträgt nun im Schnitt 135.000 Euro, nach 123.700 im Vorjahreszeitraum.