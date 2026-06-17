Diese Plätze lösen bei vielen mulmiges Gefühl aus

Beschwerden zeigen wiederkehrendes Muster

Ein Großteil der Hinweise betrifft mangelnde Beleuchtung. Genannt wurden unter anderem die Stadlerstraße am Bindermichl, die Donaulände, der Wasserwald, der Peter-Behrens-Platz, die Unterführung Untergaumberg sowie die Bahnunterführung an der Wiener Straße beim Musiktheater. Auch der Bereich zwischen Unterer Donaulände und Ernst-Koref-Promenade neben dem Brucknerhaus wird von Bürgern als zu dunkel empfunden. Die Beschwerden zeigen ein wiederkehrendes Muster: Schlechte Sichtverhältnisse verstärken das Gefühl, potenziellen Gefahrensituationen schutzlos ausgeliefert zu sein. Vorgeschlagene Maßnahmen sind einfach: zusätzliche Lichtquellen und gezielte Aufwertung der betroffenen Bereiche.