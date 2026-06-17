Institution Bräunerhof hat endlich wieder offen

Melange und Ube Latte

Der Bräunerhof erstrahlt nun in neuem Glanz und zeigt, dass Vergangenheit mit der Gegenwart gut zu verbinden ist: Stühle und Tische wurden neu aufbereitet, ebenso die Lampen. Neben der klassischen Melange gibt es Ube Latte, neben Schnitzel allerhand Vegetarisches. Öffnungszeiten täglich von 8 bis 22.30 Uhr – und man kann mit Karte zahlen.