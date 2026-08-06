Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Doppeltes Nadelöhr

Weitere Großbaustelle legt Salzburger Verkehr lahm

Salzburg
06.08.2026 06:00
Am Makartplatz wird die Infrastruktur bis zum Spätsommer 2029 komplett erneuert.
Am Makartplatz wird die Infrastruktur bis zum Spätsommer 2029 komplett erneuert.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Mit umfassenden Grabungsarbeiten rund um den Makartplatz beginnt die Stadt Salzburg ausgerechnet heuer am ersten September – fast zeitgleich mit der festspielbedingten Neutorsperre. Betroffen ist dabei auch die für den Durchzugsverkehr so wichtige Schwarzstraße ... 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Harte Zeiten erwarten Salzburgs Autofahrer ab dem Herbst. Ausgerechnet während der Neutorsperre setzt die Stadt auf eine weitere Großbaustelle – ebenfalls auf einer wichtigen Durchzugsroute. So beginnen am 1. September umfangreiche Sanierungen am Makartplatz. Von Seite der Schwarzstraße kann der Individualverkehr ab dann bis zum Jahresende gar nicht mehr auf den Platz abbiegen, eine Spur der Schwarzstraße selbst fällt weg.

Zu- und Abfahrt zum Platz ist ab September unmöglich
Zu- und Abfahrt zum Platz ist ab September unmöglich(Bild: Andreas Tröster)

Busse können nach wie vor über den Makartplatz fahren. Für Anrainer und Lieferanten, die weiter in die rechte Altstadt hinein müssen, bedeutet der erste Bauabschnitt allerdings einen langen Umweg über Auerspergstraße und Dreifaltigkeitsgasse, informiert der Magistrat.

Fußläufig bleibe der Platz erreichbar. Wer kann, solle auf das Fahrrad umsteigen, so die Empfehlung des Podiums, bestehend aus Vertretern der Stadt und der Salzburg AG. Für wen das nicht möglich sei, der müsse die Verzögerungen halt in Kauf nehmen.

Gebaut wird an der Infrastruktur des Platzes – von Kanal über Wasser und Fernwärme bis hin zu Gas, Telekom und Strom. Die Arbeiten, die neun Millionen Euro kosten, erfolgen in Etappen und sollen bis Spätsommer 2029 fertig werden.

Lesen Sie auch:
Ein Ziel der Linienverlegung: Im Zentrum sollen sich weniger Obusse ballen.
Krone Plus Logo
Verkehrsreform 2027
Obusse bekommen nach Neutor-Sperre neue Strecke
03.08.2026
Krone Plus Logo
Salzburgs Altstadt
Neutorsperre: „Wird Staus und Verzögerungen geben“
26.05.2026
Start im September
Diese drastischen Folgen hat die Neutorsperre
26.05.2026

Warum ausgerechnet zeitgleich mit der großen Baustelle der Festspiele – inklusive Sperre des Neutors – damit begonnen werden muss, konnte die Stadt nicht beantworten. Es war lediglich die Rede davon, dass diese „komplexe und komplizierte Baustelle“ am Makartplatz seit Jahren geplant worden sei. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
06.08.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Die Löschtrupps am Weg zum betroffenen Teil des Gebäudes in der Muthgasse
Großeinsatz in Wien
Brand in Botschaftsbüro: Drei Personen verletzt
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
152.262 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
151.759 mal gelesen
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Niederösterreich
500 Helfer kämpfen bei Gluthitze gegen Inferno
119.264 mal gelesen
Rund 500 Helfer bekämpfen den Waldbrand im Bezirk Neunkirchen.
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2948 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
2620 mal kommentiert
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1554 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf