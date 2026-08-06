Weitere Großbaustelle legt Salzburger Verkehr lahm

Harte Zeiten erwarten Salzburgs Autofahrer ab dem Herbst. Ausgerechnet während der Neutorsperre setzt die Stadt auf eine weitere Großbaustelle – ebenfalls auf einer wichtigen Durchzugsroute. So beginnen am 1. September umfangreiche Sanierungen am Makartplatz. Von Seite der Schwarzstraße kann der Individualverkehr ab dann bis zum Jahresende gar nicht mehr auf den Platz abbiegen, eine Spur der Schwarzstraße selbst fällt weg.