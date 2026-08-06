Anif will in Salzburger Liga wieder voll angreifen

Anifs Siller vor Saisonstart in Salzburger Liga: „Haben uns gut verstärkt!“

„Wir haben uns gut verstärkt. Besonders in der Breite und qualitativ. Dazu kommt, dass wir eine sehr gute Vorbereitung hatten“, erzählte Siller, der seit rund 16 Jahren im österreichischen Fußball-Unterhaus kickt, der „Krone“. Auch die Veränderung auf der Trainerbank mache einiges aus. In der kommenden Saison werden die Anifer Kicker nach den Kommandos des Ex-Profis Lukas Schubert tanzen.