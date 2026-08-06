172 km/h im 100er: Nächstes Raser-Auto einkassiert

Eine viel zu rasant fahrende Autofahrerin aus dem Pongau (26) hat nicht nur ihren Führerschein verloren, sondern auch ihren Wagen: Mit 172 km/h wurde sie bei erlaubtem Tempo 100 auf der A10 erwischt. Sie war nicht der einzige Verkehrssünder, der bestraft wurde.
Gleich 72 km/h über dem Tempolimit, und das nach Abzug der Toleranzgrenze: Eine 26-Jährige raste am Mittwochabend viel zu schnell mit ihrem Pkw über die Tauernautobahn. Im Pongau sei sie von Beamten gestoppt worden. Der Frau sei der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und der Pkw vorläufig beschlagnahmt worden, heißt es im Polizeibericht.
Kleinlaster mit schweren technischen Mängeln gestoppt
Gleich 15 Verwaltungsübertretungen zählten die Verkehrsbeamten nach der Kontrolle eines kosovarischen Lenkers eines Kleinlasters auf: Das Fahrzeug mit schweren technischen Mängeln wurde umgehend aus dem Verkehr gezogen. Die Kennzeichen wurden wegen Gefahr im Verzug noch an Ort und Stelle abgenommen. Und zwei Lkw-Lenker – ein Kroate (55) und ein Grieche (55) – tricksten bei den Fahrzeiten und wurden angezeigt.
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