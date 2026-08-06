172 km/h im 100er: Nächstes Raser-Auto einkassiert

Gleich 72 km/h über dem Tempolimit, und das nach Abzug der Toleranzgrenze: Eine 26-Jährige raste am Mittwochabend viel zu schnell mit ihrem Pkw über die Tauernautobahn. Im Pongau sei sie von Beamten gestoppt worden. Der Frau sei der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und der Pkw vorläufig beschlagnahmt worden, heißt es im Polizeibericht.