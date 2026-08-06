So offen sprach Brasilien-Star vor Salzburg-Match

David Luiz ist der mit Abstand bekannteste Spieler bei Red Bull Salzburgs Quali-Gegner Pafos FC. Am Tag vor dem ersten Aufeinandertreffen nahm sich der Brasilianer Zeit für ein Gespräch mit der „Krone“. Dabei erzählte er von einem Trikotausch mit einem Ex-Salzburg-Kicker und warum er den Traum seines Papas lebt.
„Ich war schon einmal hier“, beginnt David Luiz das Gespräch. „Das war für ein Testspiel mit Chelsea gegen Salzburg. Ein irres Spiel mit acht Toren. Da waren unglaubliche Spieler dabei.“ Haaland, Minamino, Szoboszlai, Hwang – der Brasilianer kann sich an alle erinnern, als ihn die „Krone“ im Teamhotel in Salzburg besucht. „Mit Haaland habe ich das Trikot getauscht“, grinst er. „Das haben meine Eltern daheim. Wie auch alle anderen Dressen und die Medaillen, die ich bekommen habe.“
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