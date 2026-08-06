So offen sprach Brasilien-Star vor Salzburg-Match

„Ich war schon einmal hier“, beginnt David Luiz das Gespräch. „Das war für ein Testspiel mit Chelsea gegen Salzburg. Ein irres Spiel mit acht Toren. Da waren unglaubliche Spieler dabei.“ Haaland, Minamino, Szoboszlai, Hwang – der Brasilianer kann sich an alle erinnern, als ihn die „Krone“ im Teamhotel in Salzburg besucht. „Mit Haaland habe ich das Trikot getauscht“, grinst er. „Das haben meine Eltern daheim. Wie auch alle anderen Dressen und die Medaillen, die ich bekommen habe.“