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Was Sie wissen müssen: Mozarts „Così fan tutte“

Salzburg
06.08.2026 16:35
(Bild: Krone KREATIV/Krone KREATIV, Alexander Schwarzl, Markus Wenzel)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ob im O-Bus auf dem Weg zur Vorstellung, während der Zigarette vor der Premiere oder beim Anstehen in der WC-Schlange, mit dem Schnellcheck sind Sie in nur 2 Minuten perfekt auf den Abend vorbereitet. Die „Krone“ hat die wichtigsten Infos zu „Così fan tutte“ von Wolfgang Amadeus Mozart.

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Worum geht’s? Wenn Männer zu später Stunde bei einem Bier eine „gute Idee“ haben, wollen sie entweder selbst eine Bar eröffnen, oder die Treue ihrer Freundinnen testen. Wie grandios letzteres Vorhaben ausarten kann, zeigt „Così fan tutte„ heute bei den Festspielen.

Handlung: Die Offiziere Ferrando und Guglielmo wetten mit dem zynischen Don Alfonso auf die Treue ihrer Verlobten Fiordiligi und Dorabella. Sie täuschen einen Kriegseinsatz vor und kehren kurz darauf als vermeintliche Albaner zurück. Der Plan: Jeder soll die Verlobte des anderen verführen. Unterstützt werden sie von der schlagfertigen Zofe Despina, die sich für das Intrigenspiel sogar als Arzt und Notar verkleidet. Anfangs weisen die beiden Schwestern die aufdringlichen Verehrer entschieden zurück.

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Doch je länger die Männer ihr Spiel treiben, desto mehr geraten Gefühle, Eifersucht und Sehnsucht durcheinander. Aus der harmlosen Wette wird ein gefährliches Experiment, bei dem plötzlich niemand mehr genau weiß, wen er eigentlich liebt. Als schließlich eine Doppelhochzeit vorbereitet wird, fliegt die Maskerade auf. Die Paare finden zwar wieder zusammen, doch die Unbeschwertheit vom Anfang ist endgültig verloren.

Angeberwissen für die Pause: Mozart schrieb die Oper in nur wenigen Wochen. Nach der Uraufführung 1790 in Wien verschwand die Oper lange von den Spielplänen, weil ihre Handlung als zu gewagt galt. Erst im 20. Jahrhundert entwickelte sie sich zu einem der meistgespielten Mozart-Werke.

Larissa Schütz

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