Was Sie wissen müssen: Mozarts „Così fan tutte“

Handlung: Die Offiziere Ferrando und Guglielmo wetten mit dem zynischen Don Alfonso auf die Treue ihrer Verlobten Fiordiligi und Dorabella. Sie täuschen einen Kriegseinsatz vor und kehren kurz darauf als vermeintliche Albaner zurück. Der Plan: Jeder soll die Verlobte des anderen verführen. Unterstützt werden sie von der schlagfertigen Zofe Despina, die sich für das Intrigenspiel sogar als Arzt und Notar verkleidet. Anfangs weisen die beiden Schwestern die aufdringlichen Verehrer entschieden zurück.