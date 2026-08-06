Überfall mit Pistolen auf dem Überfuhrsteg: Haft!

Mit zwei Pistolen bedrohte ein Somalier am 22. Mai ein Paar auf einer Brücke in Salzburg. Mit 110 Euro Beute entkam er, bevor ihn die Polizei fasste. Beim Prozess am Mittwoch legte er ein Geständnis ab. Aufgrund seines kriminellen Vorlebens setzte es fünf Jahre Gefängnisstrafe.