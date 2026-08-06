Überfall mit Pistolen auf dem Überfuhrsteg: Haft!

Mit zwei Pistolen bedrohte ein Somalier am 22. Mai ein Paar auf einer Brücke in Salzburg. Mit 110 Euro Beute entkam er, bevor ihn die Polizei fasste. Beim Prozess am Mittwoch legte er ein Geständnis ab. Aufgrund seines kriminellen Vorlebens setzte es fünf Jahre Gefängnisstrafe.
Zu fünf Jahren Haft wurde am Mittwoch ein bereits einschlägig vorbestrafter Somalier (33) wegen schweren Raubes verurteilt – das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Kriminelle gestand einen Raubüberfall, den er am 22. Mai auf dem Überfuhrsteg in der Stadt Salzburg verübt hatte.
Damals bedrohte er ein Paar mit zwei Pistolen, verlangte Smartphones und Bargeld. Mit 110 Euro Beute wurde er kurz danach verhaftet. Bei Rechtskraft des Urteils muss er die nächsten fünf Jahre hier in der Justizanstalt absitzen.
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