Neue Chance für eine der beliebtesten Mozart-Opern

Voller Fokus auf die Figuren

Das Konzept wird also nicht neu erfunden, sondern erweitert. Auch optisch bleibt Loy seiner Linie treu. Das Publikum sieht erneut einen fast leeren Bühnenraum, zwei markante Türen und keine überflüssigen Regie-Spielereien. Alles richtet sich auf die Figuren und ihre Beziehungen. Mit Elsa Dreisig als Fiordiligi und fast dem gesamten Ensemble von damals kehren jene Sänger zurück, die diese Inszenierung überhaupt erst geprägt haben. Ein seltener, aber durchaus spannender Fall, in dem dieselben Künstler ihre Rollen mit zusätzlicher Erfahrung neu ausloten können.