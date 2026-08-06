„Werden beweisen, dass wir eine gute Truppe haben“

Wenn man sich die Vita des neuen Cheftrainers Alan Letang ansieht, wirkt er noch unerfahren. Warum wurde es ausgerechnet er?

Alan kennt die Liga, weil er selbst als Spieler hier aufgelaufen ist. In erster Linie waren wir aber davon überzeugt, wie er die Dinge auf der menschlichen Ebene angeht, wie er mit den Spielern kommuniziert und welches Umfeld er schaffen möchte sowie welche Maßnahmen er dafür setzt, um das zu erreichen.