„Werden beweisen, dass wir eine gute Truppe haben“

Im hohen Bogen raus aus den Play-offs 2026, einen Umbruch angekündigt und auch knallhart durchgezogen. Mit der „Krone“ sprach der Manager des EC Red Bull Salzburg, Helmut Schlögl, ganz offen über die vergangenen Monate sowie darüber, wie er zweifelnde Fans von der neuen Mannschaft überzeugen will.
„Krone“: Eine intensive Sommerpause liegt hinter Ihnen. Konnten Sie persönlich dennoch etwas abschalten?
Mein Sommer hat sehr gut gepasst. Es war schon einiges los. Dennoch war es eine gute Zeit, in der wir alle gute Entscheidungen getroffen haben. Ich bin wirklich sehr zufrieden.
Nach dem Play-off-Aus gegen Pustertal im Viertelfinale saß der Stachel extrem tief. Wie lange hat das Aufarbeiten gedauert?
In den letzten Jahren waren wir alle sehr verwöhnt. Der Blick ging dann aber schnell wieder nach vorne. Wir haben gleich nach Lösungen gesucht und geschaut, wo wir den Hebel ansetzen müssen. Die Analysen waren in allen Bereichen sehr intensiv. Das sieht man jetzt schon.
Ein Umbruch wurde von Ihnen angekündigt und durchgezogen. Welche Idee steckte dahinter?
Wir wollten neben den Veränderungen im Trainerteam auch das Umfeld teilweise neu aufstellen. Dabei haben wir auch neue Arbeitsfelder geschaffen und diese gut besetzt. Hinzu kamen die vielen Änderungen innerhalb der Mannschaft. Es war ein Umbruch, der unbedingt notwendig und auch der richtige Schritt war.
Besonders bei den ausländischen Spielern wurde der Hebel angesetzt. Warum?
Wir wollten Spieler haben, die das richtige Mindset mittragen. Das heißt aber nicht, dass die, die nicht mehr da sind, das nicht hatten. Wir wollten auch mehr Geschwindigkeit auf dem Eis und hinten raus mobiler werden. Wir sind davon überzeugt, dass die aktuelle Mannschaft das auch umsetzen kann.
Wenn man sich die Vita des neuen Cheftrainers Alan Letang ansieht, wirkt er noch unerfahren. Warum wurde es ausgerechnet er?
Alan kennt die Liga, weil er selbst als Spieler hier aufgelaufen ist. In erster Linie waren wir aber davon überzeugt, wie er die Dinge auf der menschlichen Ebene angeht, wie er mit den Spielern kommuniziert und welches Umfeld er schaffen möchte sowie welche Maßnahmen er dafür setzt, um das zu erreichen.
Einige Teile der Fans waren mit dem extremen Umbruch frustriert. Können Sie das nachvollziehen?
Für mich ist das schwer, weil ich die Beweggründe nicht kenne. Wir müssen diese Meinungen akzeptieren und werden beweisen, dass wir eine sehr schlagkräftige Truppe haben.
Also hat sich an den Zielen nichts geändert?
Es geht für uns nur um den Titel. Das ist ganz klar unsere Klub-DNA!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.