Salzburgs Gemeinden trocknen immer weiter aus

Der fehlende Regen und die große Hitze lassen die Wasserstände der Quellen und Brunnen in den Gemeinden sinken. Viele Orte haben daher die Bevölkerung zum Wassersparen aufgefordert. In den Gärten soll etwa kein Trinkwasser verschwendet werden. „Wenn jetzt noch nicht in den Köpfen drinnen ist, dass das Wasser knapp ist, dann haben alle was falsch gemacht“, sagt die Nußdorfer Bürgermeisterin Waltraud Brandstetter (ÖVP). Bei ihr in der Gemeinde ist es knapp, nur durch Notversorgung aus Oberndorf geht es sich noch aus.