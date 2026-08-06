Spaziergänger rettete Schildkröte vor eigenem Hund

Heilung wird einige Zeit dauern

„Dass uns der Hundebesitzer sofort angerufen hat, war vorbildlich“, sagt Daniela Ries von der Österreichischen Tierrettung. Vorläufig kümmerte er sich sogar selbst um die verletzte Schildkröte, die am Mittwoch abgeholt wurde. Bei dem Vorfall wurde sie nicht lebensbedrohlich verletzt. „Der Panzer ist etwas zerstört und die Heilung wird noch etwas dauern“, so Ries. „Aber sie kann den Fuß bewegen – das ist ein gutes Zeichen.“