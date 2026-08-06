Spaziergänger rettete Schildkröte vor eigenem Hund

Wohl nicht schlecht gestaunt hat ein Spaziergänger in Hallein. Beim Gassigehen spielte sein Hund mit etwas Beweglichem, das sich bei genauerem Hinsehen als Schildkröte herausstellte. Also pfiff er seinen Vierbeiner sofort zurück und verständigte die Tierrettung.
Hunde spielen beim Spazierengehen mit allerlei Gegenständen. In diesem Fall hat sich ein Vierbeiner in Hallein dafür aber ausgerechnet eine griechische Landschildkröte ausgesucht – und diese dabei verletzt. Der Hundebesitzer reagierte schnell und pfiff sein Tier zurück. Die Schildkröte flüchtete unterdessen unter einen Holzstapel.
Heilung wird einige Zeit dauern
„Dass uns der Hundebesitzer sofort angerufen hat, war vorbildlich“, sagt Daniela Ries von der Österreichischen Tierrettung. Vorläufig kümmerte er sich sogar selbst um die verletzte Schildkröte, die am Mittwoch abgeholt wurde. Bei dem Vorfall wurde sie nicht lebensbedrohlich verletzt. „Der Panzer ist etwas zerstört und die Heilung wird noch etwas dauern“, so Ries. „Aber sie kann den Fuß bewegen – das ist ein gutes Zeichen.“
Dass eine Schildkröte vor einem Hund gerettet wird, hat auch die erfahrene Tierretterin noch nicht erlebt: „Ich bin schon eine Zeit lang dabei, das war für mich ganz neu.“ Dabei wurden heuer bereits „extrem viele“ ausgesetzte oder ausgebüxte Schildkröten in Salzburg von der Tierrettung abgeholt.
Auch beim kleinen Patienten, der medizinisch versorgt wurde und derzeit in einem Einzelgehege aufgepäppelt wird, sind die Besitzer unbekannt. „Wir haben einen Aufruf gestartet“, so Ries.
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