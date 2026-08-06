„Daheim juckt es keinen, wie wir gespielt haben“

Was für ihn einen guten Trainer ausmacht? „Heutzutage ist man fast mehr Psychologe als Trainer. Da kommt mir meine pädagogische Erfahrung, die ich als Lehrer habe, zu Gute. Es ist wichtig, dass man auf die Bedürfnisse der Spieler eingeht und über ihr Wohlbefinden spricht“, sagt Huber-Rieder, der aber auch die sportliche Seite nicht vergisst: „Unser Anspruch ist es, den Jungs ein geiles Training zu bieten. Wenn einer von ihnen den Sprung in den Profibereich schafft, dann sollen sie dort sagen können, dass sie schon so ähnlich trainiert haben.“