Waldbrände forderten Salzburgs Feuerwehren

Nach teils heftigen Gewittern am Mittwochabend mussten Salzburgs Feuerwehren quer durchs Bundesland zu Wald- und Flurbränden ausrücken. Einsätze gab es etwa im Pongau und im Thomatal. In Saalfelden laufen die Löscharbeiten derzeit noch. . .
Am Saalfeldener Winklerberg fing ein Baumstock Feuer. Die Flammen drohen auf den Wald überzugreifen. Neben den Feuerwehren aus Saalfelden und Zell am See ist auch der Polizeihubschrauber Libelle im Einsatz.
Im Grenzgebiet zwischen Salzburg und Kärnten kam es nahe des Lausnitzsees zu einem Brand. Die Feuerwehren Thomatal und Rennweg mussten am Mittwochnachmittag ausrücken. Aufgrund der exponierten Lage, der schwierigen und vor allem langen Zufahrt zur Einsatzstelle forderte die Feuerwehr Rennweg bereits auf der Anfahrt einen Hubschrauber zur Unterstützung an. Er musste gleich mehrere Löschflüge absolvieren. Ein Blitzschlag hatte den Brand eines Baumes sowie des umliegenden Waldbodens ausgelöst.
Auch die Feuerwehren von Werfen, Pfarrwerfen und Bischofshofen mussten am Mittwochnachmittag ausrücken.
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