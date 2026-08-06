Waldbrände forderten Salzburgs Feuerwehren

Im Grenzgebiet zwischen Salzburg und Kärnten kam es nahe des Lausnitzsees zu einem Brand. Die Feuerwehren Thomatal und Rennweg mussten am Mittwochnachmittag ausrücken. Aufgrund der exponierten Lage, der schwierigen und vor allem langen Zufahrt zur Einsatzstelle forderte die Feuerwehr Rennweg bereits auf der Anfahrt einen Hubschrauber zur Unterstützung an. Er musste gleich mehrere Löschflüge absolvieren. Ein Blitzschlag hatte den Brand eines Baumes sowie des umliegenden Waldbodens ausgelöst.