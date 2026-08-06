Tollpatschiger Räuber muss sieben Jahre absitzen

Maskiert und mit einer Pistole in der Hand wollte ein 22-Jähriger in einer Februar-Nacht in Salzburg eine Tankstelle überfallen. Doch er kam nicht rein, da die Eingangstür versperrt war. Nach kurzer Flucht und Geständnis setzte es für den Salzburger eine jahrelange Haftstrafe.
In jener Nacht des 6. Februar hatte der mehrfach vorbestrafte Stadt-Salzburger sein Geld im Casino verspielt. Benebelt durch Alkohol und Drogen traf der 22-Jährige dann einen folgenschweren Entschluss: eine Tankstelle zu überfallen. Dazu entfernte er die Taferl an seinem Auto, parkte in einer Seitengasse, maskierte sich und griff zu seiner Schreckschusspistole. Vermummt und bewaffnet wollte er in die Tankstelle. Doch die Eingangsschiebetür der Tankstelle im Salzburger Stadtteil Schallmoos war verschlossen – dank geistesgegenwärtiger Reaktion des Tankwarts. „Als ich vor der Türe stand, dachte ich nur mehr: Fuck, was mach’ ich hier?“, erzählte der Angeklagte beim Prozess am Donnerstag im Salzburger Landesgericht. „Ich bin im Wahn auf diese spontane Idee gekommen“, sprach er auch über das Motiv: Geldnot. „Mit der Beute wollte ich mir am nächsten Tag was zu essen kaufen.“
Vorstrafen und Suchtprobleme
Alkohol- und Drogen-Probleme räumte der Einheimische ein. Und, dass er trotz Waffenverbots eine Schreckschusspistole besaß. Aufgrund der Vorstrafen galt er als Rückfalltäter – eine höhere Strafe drohte. Erst im Jänner fasste er wegen Gewalt Haft aus, hatte laut eigener Auskunft seine Verlobte, sein Kind und seine Arbeit verloren. Vor vier Jahren saß er wegen einer Messer-Attacke sogar vor den Geschworenen. „Jetzt hat sich das Problem multipliziert“, sprachen ihm die Richterinnen ins Gewissen.
„Er war auf einem guten Weg. Dann entwickelte sich Spielsucht und Schulden“, berichtete Verteidiger Marco Gugg (Kanzlei Jelinek). Den Vorwurf des schweren Raubes gestand er.
Das bereits rechtskräftige Urteil: sieben Jahre Haft. Weitere sieben Monate kamen aus vergangenen Straftaten dazu.
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