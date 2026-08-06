Tollpatschiger Räuber muss sieben Jahre absitzen

In jener Nacht des 6. Februar hatte der mehrfach vorbestrafte Stadt-Salzburger sein Geld im Casino verspielt. Benebelt durch Alkohol und Drogen traf der 22-Jährige dann einen folgenschweren Entschluss: eine Tankstelle zu überfallen. Dazu entfernte er die Taferl an seinem Auto, parkte in einer Seitengasse, maskierte sich und griff zu seiner Schreckschusspistole. Vermummt und bewaffnet wollte er in die Tankstelle. Doch die Eingangsschiebetür der Tankstelle im Salzburger Stadtteil Schallmoos war verschlossen – dank geistesgegenwärtiger Reaktion des Tankwarts. „Als ich vor der Türe stand, dachte ich nur mehr: Fuck, was mach’ ich hier?“, erzählte der Angeklagte beim Prozess am Donnerstag im Salzburger Landesgericht. „Ich bin im Wahn auf diese spontane Idee gekommen“, sprach er auch über das Motiv: Geldnot. „Mit der Beute wollte ich mir am nächsten Tag was zu essen kaufen.“