UK bis Holland: Warum alle alte Liftsessel wollen

Was andere als Altmetall sehen, ist für sie ein Stück Kindheit: Für insgesamt 200 ausrangierte Zweier-Sessel des 1994 errichteten Rosenkranzlifts am Kreischberg im Bezirk Murau reisten Interessenten aus halb Europa an. Schon am frühen Morgen, kurz vor Verkaufsstart um 8 Uhr, standen die ersten Sessellift-Begeisterten in zwei großen Schlangen vor der Talstation der Achter-Sesselbahn.