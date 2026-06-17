Was das soziale Rückgrat der Stadt wirklich kostet

Wohnungslosenhilfe für deutlich mehr Frauen

Mehr als 13.000 Menschen ohne Wohnung erhielten Unterstützung – annähernd gleich viele wie im Vorjahr (+0,3 %). Mehr als ein Drittel war weiblich; im Mobil betreuten Wohnen lag der Frauenanteil sogar bei 44 Prozent. Im Rekordwinter wurden rasch zusätzliche Kapazitäten im Winterpaket aktiviert – kein Platz wurde gestrichen. Geschäftsführer Michael Rosenberg warnte aber vor Illusionen: „Die Teuerungswelle treibt weiterhin Kosten in nahezu allen Bereichen in die Höhe. Wir können dringend notwendige Sanierungen oder neue Standorte nicht auf Folgejahre verschieben.“

Der Fond Soziales Wien hat auch abseits der Kunden eine gesellschaftliche Verantwortung: Schließlich werden mit den Dienstleistungen rund 31.000 Arbeitsplätze in Wien geschaffen.