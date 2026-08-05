„Circe“ Samantha Morton nach „Odyssee“ arbeitslos

Samantha Morton enthüllt, dass sie seit den Dreharbeiten zu „Die Odyssee“ nicht mehr vor der Kamera stand. Mit 49 sei sie offenbar zu alt für Hollywood. Dabei gilt die britische Schauspielerin für ihre Darstellung der Circe in der Homer-Verfilmung bereits jetzt als Oscar-Kandidatin.
Die 49-jährige Schauspielerin, die in Christopher Nolans Verfilmung von Homers antikem Epos die Zauberin Circe spielt, macht ihr Alter dafür verantwortlich, derzeit keine neuen Rollen zu bekommen.
In der neuesten Folge des Podcasts „Happy, Sad, Confused“ von Josh Horowitz enthüllte Samantha: „Ich habe seit einem Jahr nicht mehr gearbeitet, seit ich ,Die Odyssee‘ gedreht habe. Dabei habe ich wirklich gute Agenten und einen Manager. Aber letztlich bin ich 49.“
Trotzdem guter Dinge, dass sie mit 80 noch arbeiten wird
Die Darstellerin fügte hinzu: „Ich glaube, dass ich eine gute Schauspielerin bin, aber es gibt auch andere gute Schauspieler. Wisst ihr, was ich meine? Die Politik der Branche hat sich massiv verändert.“
Trotz der aktuellen Flaute ist Samantha überzeugt, dass sie noch viele Jahre arbeiten wird. „Was das für mich bedeutet? Zunächst einmal bin ich unabhängig davon, ob ich weiterarbeite oder nicht – wobei ich überzeugt bin, dass ich trotz aller Höhen und Tiefen weitermachen werde – sicher, dass ich bis in meine 80er arbeiten werde. Auf Holz geklopft“, erklärte sie.
Glücklich, mit Nolan gedreht zu haben
Besonders glücklich ist die Schauspielerin darüber, dass sie sich mit „Die Odyssee“ endlich ihren langjährigen Traum erfüllen konnte, mit Christopher Nolan zusammenzuarbeiten. Bereits für dessen Thriller „Prestige – Die Meister der Magie“ aus dem Jahr 2006 hatte sie sich unbedingt vorsprechen wollen.
„Das allein reicht mir. Jetzt bin ich glücklich“, schwärmte sie. „Ich war auch vorher glücklich und durfte mit großartigen Menschen arbeiten. Aber als Schauspielerin ist man immer davon abhängig, wer einen engagiert, was diese Person von einem erwartet und was sie einem zutraut.“ Die Britin habe „geweint“, als ihr Team sie mit der Nachricht angerufen hatte, dass Nolan sie gerne treffen würde.
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