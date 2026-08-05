„Circe“ Samantha Morton nach „Odyssee“ arbeitslos

Trotz der aktuellen Flaute ist Samantha überzeugt, dass sie noch viele Jahre arbeiten wird. „Was das für mich bedeutet? Zunächst einmal bin ich unabhängig davon, ob ich weiterarbeite oder nicht – wobei ich überzeugt bin, dass ich trotz aller Höhen und Tiefen weitermachen werde – sicher, dass ich bis in meine 80er arbeiten werde. Auf Holz geklopft“, erklärte sie.