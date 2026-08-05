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Ried verpflichtet kroatischen U19-Teamstürmer

Bundesliga
05.08.2026 16:20
Mario Despotovic darf einen neuen Spieler in seinen Reihen begrüßen.
Mario Despotovic darf einen neuen Spieler in seinen Reihen begrüßen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die SV Ried kann ab sofort auf Tino Kusanovic bauen. Der kroatische U19-Teamstürmer wechselte am Mittwoch leihweise vom 1. FC Nürnberg zum Tabellenfünften der Fußball-Bundesliga.

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. Die Innviertler sicherten sich eine Kaufoption. „Tino ist durchsetzungsfähig und hat einen sehr guten Torabschluss“, sagte Rieds Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala über den 18-Jährigen.

Der neunte Sommer-Zugang soll nicht der letzte sein. „Wir schauen uns vorne noch nach einem Spieler um.“

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