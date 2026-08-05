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„FIFA braucht Reform“

Europäische Ligen fordern Reformen im Weltverband

Fußball International
05.08.2026 16:01
Die European Leagues sprachen sich gegen die Einführung neuer FIFA-Wettbewerbe aus.
Die European Leagues sprachen sich gegen die Einführung neuer FIFA-Wettbewerbe aus.(Bild: AFP/OZAN KOSE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Vereinigung der europäischen Ligen (EL) fordert Reformen beim Fußball-Weltverband und lehnt jede Erweiterung bestehender oder die Einführung neuer FIFA-Wettbewerbe kategorisch ab. „Der FIFA darf nicht länger erlaubt werden, einseitig weitreichende Entscheidungen zu treffen, die den Interessen der Ligen, Vereine, Spieler und Fans zuwiderlaufen“, schrieben die European Leagues als Dachorganisation von 35 Profiligen.

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„Mehr denn je braucht die FIFA eine Reform ihrer Governance-Strukturen, die sicherstellt, dass alle relevanten Interessengruppen eine formelle Rolle bei Entscheidungen erhalten, die die Zukunft unseres Sports prägen“, verlauteten die European Leagues.

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Gianni Infantino
Gianni Infantino(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

„Solange es keine Reformen gibt – einschließlich einer rechtlich verbindlichen Einbindung aller relevanten Akteure des Fußballs -, werden die European Leagues jede Erweiterung bestehender oder die Einführung neuer FIFA-Wettbewerbe ablehnen“, beschieden die Dachorganisation.

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