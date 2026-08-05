Lobau-Brand: Es hätte viel schlimmer kommen können

Der Grund für das Feuer dürfte Verantwortungslosigkeit sein – vielleicht eine weggeworfene Flasche, deren Scherben zum Brennglas wurden, am wahrscheinlichsten aber eine Zigarette, und das ist alles andere als ein Kavaliersdelikt: Die Polizei hat Ermittlungen wegen „fahrlässigen Herbeiführens einer Feuersbrunst“ eingeleitet. Das ist ein gerichtlicher Straftatbestand (§170 StGB), der mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden kann.