Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brand aus!

Lobau-Brand: Es hätte viel schlimmer kommen können

Wien
05.08.2026 16:00
Die Flugpolizei im Innenministerium und die Wiener Berufsfeuerwehr im vereinten Kampf gegen die ...
Die Flugpolizei im Innenministerium und die Wiener Berufsfeuerwehr im vereinten Kampf gegen die Flammen(Bild: BMI / Flugpolizei)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Nach 20 Stunden war der Großbrand in der Lobau am Mittwochvormittag endlich gelöscht. Dabei hatte Wien Glück im Unglück, einige Zufälle spielten den Einsatzteams in die Hände. Die Ursache des Brands dürfte menschliche Verantwortungslosigkeit sein. Die Polizei ermittelt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Mittwoch gegen 10 Uhr früh konnte die Wiener Berufsfeuerwehr in der Lobau endlich das ersehnte Kommando „Brand aus“ geben. Erst in den frühen Morgenstunden war der Brand auf einer Fläche von 18 Hektar – das entspricht 25 Fußballfeldern – halbwegs unter Kontrolle gebracht, und die Zahl von rund 100 Einsatzkräften und 40 Fahrzeugen konnte langsam reduziert werden.

Polizei ermittelt, bis zu ein Jahr Gefängnis droht
Eine Wiesenfläche von rund sechs Hektar bei der Eßlinger Furt wurde bei dem 20-stündigen Brand laut der Feuerwehr „großteils vernichtet“. Es hätte aber noch viel schlimmer kommen können. Der Großenzersdorfer Donau-Arm bot den Flammen auf einer Seite natürlichen Einhalt und ersparte den Feuerwehrleuten so einen „Zweifrontenkrieg“ gegen die Flammen.

Rund sechs Hektar Vegetation wurden durch den Brand „großteils vernichtet“.
Rund sechs Hektar Vegetation wurden durch den Brand „großteils vernichtet“.(Bild: Stadt Wien / Feuerwehr)

Auch die Windrichtung spielte dem gemeinsamen Einsatz der Wiener Florianijünger, ihrer niederösterreichischen Kollegen, dem Innenministerium mit zwei Hubschraubern und der städtischen Forstbetriebe (MA 49) in die Hände. Die MA 49 hält auch weiterhin die Stellung und befeuchtet die Fläche mit Sprinkler-Anlagen, um ein Wiederauflodern des Feuers zu verhindern.

Lesen Sie auch:
In der Lobau konnte „Brand aus“ gegeben werden.
Feuer in Wiener Lobau
18 Hektar in Flammen: Brandeinsatz beendet
05.08.2026

Der Grund für das Feuer dürfte Verantwortungslosigkeit sein – vielleicht eine weggeworfene Flasche, deren Scherben zum Brennglas wurden, am wahrscheinlichsten aber eine Zigarette, und das ist alles andere als ein Kavaliersdelikt: Die Polizei hat Ermittlungen wegen „fahrlässigen Herbeiführens einer Feuersbrunst“ eingeleitet. Das ist ein gerichtlicher Straftatbestand (§170 StGB), der mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden kann.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
05.08.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
27° / 39°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
25° / 39°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
26° / 38°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
25° / 39°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
23° / 39°
Symbol wolkenlos

krone.tv

In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Die Löschtrupps am Weg zum betroffenen Teil des Gebäudes in der Muthgasse
Großeinsatz in Wien
Brand in Botschaftsbüro: Drei Personen verletzt
krone.tv fragt nach
Gluthitze? „Gehe mich in den Supermarkt abkühlen“
Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
160.107 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
150.456 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Wintersport
Skistar sucht mit Freund bereits einen Bauernhof
109.238 mal gelesen
Sport Tv Logo
Sie suchen bereits nach einem Bauernhof für die gemeinsame Zukunft.
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2937 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1542 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Österreich
So heiß war es noch nie! Allzeit-Rekord geknackt
1295 mal kommentiert
Gleich mehrere Messstationen zeigen am Mittwochnachmittag Wert von mehr als Grad an.
Mehr Wien
Brand aus!
Lobau-Brand: Es hätte viel schlimmer kommen können
Vollrausch-Eklat
Betrunkene Frau greift in Wien nach Dienstwaffe
CL-Qualifikation
Austrias Frauen feiern 3:2-Sieg gegen Hajduk Split
Mit Messer bedroht
In Wohnung eingedrungen und Ex-Freundin attackiert
Scheibe eingeschlagen
„Mich hat‘s ausg‘hagelt“: Einbruch missglückte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf