Pleite-Restaurant: Neue Gesellschaft, alter Chef

Die Betreiberfirma eines bekannten Restaurants im Tiroler Wintersportort Sölden ist insolvent. Der Geschäftsführer des Pleite-Lokals war auch der Chef der Après-Ski-Bar „Katapult“, über die bereits am Montag ein Insolvenzverfahren eröffnet worden war. Das Restaurant hat weiterhin geöffnet, wird aber von einer neu gegründeten Gesellschaft betrieben. Der Geschäftsführer ist aber der alte ...
Über das Vermögen der Firma Cosmo Entertainment GmbH sei am Mittwoch ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden. „Die Schuldnerin betreibt das Restaurant Liebelei in Sölden“, berichtete der Kreditschutzverband von 1870.
In Coronazeit gegründet, nie erholt
Der Gläubigerschutzverband war bereits Anfang der Woche davon ausgegangen, dass die Eröffnung des Verfahrens nur noch eine Frage der Zeit ist. „Die Gesellschaft wurde 2020 gegründet. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von der Schuldnerin bei Gericht eingebracht. Als Insolvenzursache wird von der Schuldnerin vorgebracht, dass aufgrund der Gründung während der Pandemie erhebliche Anlaufschwierigkeiten bestanden und die in dieser Zeit erwirtschafteten Verluste auch in den Folgejahren nicht ausgeglichen werden konnten“, so der KSV von 1870.
290.000 Euro Verbindlichkeiten
Von dieser Insolvenz seien circa 25 Gläubiger betroffen. Die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten würden sich laut Eigenangabe der Schuldnerin auf circa 290.000 Euro belaufen.
Der Geschäftsführer der Cosmo Entertainment GmbH betrieb mit einem anderen Einzelunternehmen auch die bekannte Diskothek/Après-Ski-Bar „Katapult“, über die am Montag bereits ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde.
Restaurant „Liebelei“ wird weitergeführt
Während das „Katapult“ laut Angaben auf der Webseite „dauerhaft geschlossen“ bleibt, geht es mit dem Restaurant „Liebelei“ offenbar weiter. „We Are Open!!!! Das gesamte Liebelei-Team freut sich auf euren Besuch“, wurde auf der Facebook-Seite gepostet.
Laut Impressum auf der Webseite des Restaurants wird dieses von der Liebelei Gastro GmbH betrieben. Als Geschäftsführer scheint dort – wie auch auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes ersichtlich – jener Unternehmer auf, der mit dem „Katapult“ und mit der Cosmo Entertainment GmbH pleiteging.
Die Liebelei Gastro GmbH wurde am 9. Juli 2026 eingetragen. Als Gesellschafter scheint eine andere Person auf.
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