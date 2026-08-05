Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Liebelei“ geht weiter

Pleite-Restaurant: Neue Gesellschaft, alter Chef

Tirol
05.08.2026 15:56
Das Restaurant hat weiter geöffnet – betrieben von einer neuen Gesellschaft, von der der „alte“ ...
Das Restaurant hat weiter geöffnet – betrieben von einer neuen Gesellschaft, von der der „alte“ Chef Geschäftsführer ist.(Bild: borishots – stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Die Betreiberfirma eines bekannten Restaurants im Tiroler Wintersportort Sölden ist insolvent. Der Geschäftsführer des Pleite-Lokals war auch der Chef der Après-Ski-Bar „Katapult“, über die bereits am Montag ein Insolvenzverfahren eröffnet worden war. Das Restaurant hat weiterhin geöffnet, wird aber von einer neu gegründeten Gesellschaft betrieben. Der Geschäftsführer ist aber der alte ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Über das Vermögen der Firma Cosmo Entertainment GmbH sei am Mittwoch ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden. „Die Schuldnerin betreibt das Restaurant Liebelei in Sölden“, berichtete der Kreditschutzverband von 1870.

In Coronazeit gegründet, nie erholt
Der Gläubigerschutzverband war bereits Anfang der Woche davon ausgegangen, dass die Eröffnung des Verfahrens nur noch eine Frage der Zeit ist. „Die Gesellschaft wurde 2020 gegründet. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von der Schuldnerin bei Gericht eingebracht. Als Insolvenzursache wird von der Schuldnerin vorgebracht, dass aufgrund der Gründung während der Pandemie erhebliche Anlaufschwierigkeiten bestanden und die in dieser Zeit erwirtschafteten Verluste auch in den Folgejahren nicht ausgeglichen werden konnten“, so der KSV von 1870.

290.000 Euro Verbindlichkeiten
Von dieser Insolvenz seien circa 25 Gläubiger betroffen. Die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten würden sich laut Eigenangabe der Schuldnerin auf circa 290.000 Euro belaufen.

Der Geschäftsführer der Cosmo Entertainment GmbH betrieb mit einem anderen Einzelunternehmen auch die bekannte Diskothek/Après-Ski-Bar „Katapult“, über die am Montag bereits ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde.

Lesen Sie auch:
In der Diskothek hat es sich endgültig ausgetanzt (Symbolfoto).
Pleite in Tourismusort
Après-Ski-Bar meldet im Hochsommer Insolvenz an
03.08.2026

Restaurant „Liebelei“ wird weitergeführt
Während das „Katapult“ laut Angaben auf der Webseite „dauerhaft geschlossen“ bleibt, geht es mit dem Restaurant „Liebelei“ offenbar weiter. „We Are Open!!!! Das gesamte Liebelei-Team freut sich auf euren Besuch“, wurde auf der Facebook-Seite gepostet.

Laut Impressum auf der Webseite des Restaurants wird dieses von der Liebelei Gastro GmbH betrieben. Als Geschäftsführer scheint dort – wie auch auf der elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes ersichtlich – jener Unternehmer auf, der mit dem „Katapult“ und mit der Cosmo Entertainment GmbH pleiteging.

Die Liebelei Gastro GmbH wurde am 9. Juli 2026 eingetragen. Als Gesellschafter scheint eine andere Person auf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
05.08.2026 15:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Die Löschtrupps am Weg zum betroffenen Teil des Gebäudes in der Muthgasse
Großeinsatz in Wien
Brand in Botschaftsbüro: Drei Personen verletzt
krone.tv fragt nach
Gluthitze? „Gehe mich in den Supermarkt abkühlen“
Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
160.107 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
150.456 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Wintersport
Skistar sucht mit Freund bereits einen Bauernhof
109.238 mal gelesen
Sport Tv Logo
Sie suchen bereits nach einem Bauernhof für die gemeinsame Zukunft.
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2937 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1542 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Österreich
So heiß war es noch nie! Allzeit-Rekord geknackt
1295 mal kommentiert
Gleich mehrere Messstationen zeigen am Mittwochnachmittag Wert von mehr als Grad an.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf