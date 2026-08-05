Waldbrand im Karwendel im unwegsamen Gelände

Nach fünf Stunden konnte am Mittwoch ein Waldbrand in Reith bei Seefeld von den Einsatzkräften gelöscht werden. Das Feuer war in extrem steilem Gelände ausgebrochen, Bergretter mussten die Feuerwehrmänner sichern.
Das Feuer ist am Morgen gegen 7.30 Uhr bemerkt worden. Es war aus unbekannter Ursache in einem abgelegenen, felsigen Bereich ein Stück südlich unter der Nördlinger Hütte im Karwendel in rund 1900 Metern ausgebrochen.
Dem Polizeihubschrauber Libelle Tirol gelang es, den räumlich recht begrenzten Brand aus der Luft weitgehend zu löschen. Die Libelle flog in der Folge Einsatzkräfte der Feuerwehr Reith sowie der Bergrettung Seefeld/Reith zum Brandort.
„Wir sicherten die Feuerwehrleute, die Latschen ausschnitten und den Boden umgruben, um mögliche letzte Glutnester zu entdecken und zu löschen“, schildert Bergretter und Feuerwehrmann Andi Wanner. Gegen 12.15 Uhr konnte dann „Brand aus“ gegeben werden.
Insgesamt befanden sich rund 100 Einsatzkräfte vor Ort.
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