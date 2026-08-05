Der beste Wassermelonensalat von Peter Lehner

Unser Chefkoch bereitet für Philipp von „Philipp bewegt“ einen erfrischenden Wassermelonensalat mit Burrata zu. Philipp hilft wie immer fleißig mit und ist vom frischen Geschmacks-Kick begeistert. Dazu zaubert Peter Lehner ein Olivendressing, das perfekt zum Salat passt.
Wassermelonensalat mit Olivendressing und Burrata
Oliven Dressing Zutaten: 100g schwarze Oliven ohne Stein, 1EL Pinienkerne, 2 Schalotten fein gewürfelt, 1 Zehe Knoblauch fein gehackt, 150ml Olivenöl, 50ml Balsamicoessig, Salz, Pfeffer, Zitrone
Zubereitung:
Schalotten und Knoblauch in etwas Olivenöl 5 Minuten bei wenig Hitze glasig dünsten. Die Pinienkerne hinzufügen und 5 Minuten mitrösten. Von der Hitze nehmen, die Oliven fein hacken und mit den restlichen Zutaten zu einem säuerlichen Dressing abschmecken.
Wassermelonensalat
Zutaten: 1 vollreife Wassermelone, 1 Burrata, Salz, Pfeffer, getrocknete Tomaten, Olivenöl
Zubereitung:
Melone schälen und in 2cm Scheiben schneiden. So gut es geht die Kerne entfernen und weiter in Würfel schneiden. Getrocknete Tomaten schneiden und mit der Melone vermischen. Mit Salz, Pfeffer und Olivenöl marinieren.