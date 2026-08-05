Polizei geht jetzt gegen Strand-Reservierer vor

Zwei Personen erschienen während der Beschlagnahmung, um ihre Sachen zurückzubekommen. Ein Betroffener argumentierte mit der Behinderung seiner Ehefrau, die zu dem Zeitpunkt der Kontrolle aber nicht vor Ort war. Gegen die Besucher wurden Bußgelder in der Höhe von jeweils 400 Euro verhängt. Laut den Behörden verstießen sie gegen die Gemeindeverordnung, die das Aufstellen von Strandausrüstung auf öffentlichen Stränden ohne tatsächliche Nutzung untersagt. Diese Regelung soll sicherstellen, dass der Strand allen Menschen frei zur Verfügung steht.