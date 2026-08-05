Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vollrausch-Eklat

Betrunkene Frau greift in Wien nach Dienstwaffe

Wien
05.08.2026 14:39
In Wien versuchte eine betrunkene Frau nach der Waffe eines Beamten zu greifen.
In Wien versuchte eine betrunkene Frau nach der Waffe eines Beamten zu greifen.(Bild: Fotokerschi / Rauscher David)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine 40-Jährige, welche eine Musikbox bei sich hatte und lautstark Musik abspielte, wurde in Wien einer Personenkontrolle unterzogen. Die Frau beschimpfte die Beamten und zeigte sich nicht einsichtig. Ohne zu zögern, griff sie nach der Waffe eines Beamten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gestrige Nacht um 01.45 wurden Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring gerufen wegen lauter Musik. Dort trafen sie auf eine alkoholisierte Frau, sie wurde von der Örtlichkeit verwiesen und angezeigt.

Im Zuge der Wegweisung griff die 40-Jährige nach der Dienstwaffe eines Beamten. Daraufhin wurde sie vorläufig festgenommen. Die offensichtlich alkoholisierte Frau hatte sich aber zu dem Vorfall nicht geäußert.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
128 statt 50 km/h
Polizei beschlagnahmte Auto von 17-jährigem Raser
03.08.2026
Linzer nicht geständig
Selbst gezogene Polizeiwaffe stoppte Raser nicht
03.08.2026

Die Griechin wurde wegen Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsanwalt auf freiem Fuß angezeigt. Außerdem wurden mehrere Anzeigen wegen Verwaltungsübertretungen erstattet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
05.08.2026 14:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
27° / 39°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
25° / 39°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
26° / 38°
Symbol wolkenlos
Wien 19. Döbling
25° / 39°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
23° / 39°
Symbol wolkenlos

krone.tv

In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Die Löschtrupps am Weg zum betroffenen Teil des Gebäudes in der Muthgasse
Großeinsatz in Wien
Brand in Botschaftsbüro: Drei Personen verletzt
krone.tv fragt nach
Gluthitze? „Gehe mich in den Supermarkt abkühlen“
Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
159.183 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
149.955 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Wintersport
Skistar sucht mit Freund bereits einen Bauernhof
105.598 mal gelesen
Sport Tv Logo
Sie suchen bereits nach einem Bauernhof für die gemeinsame Zukunft.
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2935 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1540 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Wien
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
1321 mal kommentiert
Von der Sonne sollte man sich bei den Temperaturen derzeit eher fernhalten – auch, wenn die ...
Mehr Wien
Vollrausch-Eklat
Betrunkene Frau greift in Wien nach Dienstwaffe
CL-Qualifikation
Austrias Frauen feiern 3:2-Sieg gegen Hajduk Split
Mit Messer bedroht
In Wohnung eingedrungen und Ex-Freundin attackiert
Scheibe eingeschlagen
„Mich hat‘s ausg‘hagelt“: Einbruch missglückte
Verdächtiger in Haft
Zwei Mädchen (16) in Wiener Wohnung vergewaltigt?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf