Betrunkene Frau greift in Wien nach Dienstwaffe

Eine 40-Jährige, welche eine Musikbox bei sich hatte und lautstark Musik abspielte, wurde in Wien einer Personenkontrolle unterzogen. Die Frau beschimpfte die Beamten und zeigte sich nicht einsichtig. Ohne zu zögern, griff sie nach der Waffe eines Beamten.
Gestrige Nacht um 01.45 wurden Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring gerufen wegen lauter Musik. Dort trafen sie auf eine alkoholisierte Frau, sie wurde von der Örtlichkeit verwiesen und angezeigt.
Im Zuge der Wegweisung griff die 40-Jährige nach der Dienstwaffe eines Beamten. Daraufhin wurde sie vorläufig festgenommen. Die offensichtlich alkoholisierte Frau hatte sich aber zu dem Vorfall nicht geäußert.
Die Griechin wurde wegen Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsanwalt auf freiem Fuß angezeigt. Außerdem wurden mehrere Anzeigen wegen Verwaltungsübertretungen erstattet.
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