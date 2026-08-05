Futter-Notstand: „Wollen das Vieh nicht hergeben!“

Gott sei Dank hat Zeiringer früh genug eingelenkt: „Wir können ja nicht schon jetzt unsere Wintervorräte verfüttern“, sagt die erfahrene Bio-Landwirtin. Schon im Mai verkaufte sie zwei ihrer knapp 30 Muttertiere an den Schlachter – immerhin alte Kühe. Einige Siloballen aus den Vorjahren holte sie aus dem Notvorrat, zusätzlich kaufte sie zwei Züge Heu und Silage zu. „Zum Glück habe ich mich frühzeitig gemeldet, mittlerweile bekommt man fast nichts mehr.“