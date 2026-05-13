Wien präsentiert erstmals seinen Plan fürs Alter

Der demografische Wandel macht vor Wien nicht Halt. Schon heute leben rund 457.000 Menschen ab 60 Jahren in der Bundeshauptstadt – das entspricht 22,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Laut Prognosen wird dieser Anteil bis 2040 auf 26 Prozent anwachsen. Der Grund liegt auf der Hand: Die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er-Jahre erreichen nun Schritt für Schritt die Altersgrenze. Bürgermeister Michael Ludwig hat dafür klare Worte: „Unsere Stadt verdankt den Älteren nicht nur Geschichte, sondern auch Haltung. Der Beitritt zum WHO-Netzwerk der altersfreundlichen Städte ist für uns zugleich Ansporn und Maßstab.“ Im Jahr 2023 trat Wien als erste österreichische Stadt dem WHO-Netzwerk bei – einem internationalen Zusammenschluss von mehr als 1700 Städten in 60 Ländern. Dieser Schritt markierte den Startschuss für die nun vorliegende Seniorenstrategie, die von Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und Wissenschaft gemeinsam erarbeitet wurde.