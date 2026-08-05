Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Vierjährigen gerettet

„Ich bin sehr froh, dass es so ausgegangen ist“

Oberösterreich
05.08.2026 16:00
Doris Tödling rettete in Bad Schallerbach ein vierjähriges Kind.
Doris Tödling rettete in Bad Schallerbach ein vierjähriges Kind.(Bild: Krone KREATIV/Tödling, laumat.at)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Zusammen mit einem zweiten Ersthelfer wurde Doris Tödling bei einem Badeunfall in Bad Schallerbach (Oberösterreich) zur Lebensretterin für einen vierjährigen Buben. Das Urlaubskind trieb bewusstlos im Wasser, als die 35-Jährige auf ihn aufmerksam wurde. Der „Krone“ schildert sie die bangen Minuten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gemeinsam mit ihrem Freund und ihren zwei Buben (4 und 7 Jahre alt) verbringt die Steirerin Doris Tödling aktuell ein paar entspannte Urlaubstage in Oberösterreich. Bei einem Besuch des Aquapulco am Dienstag wurde die Urlaubsidylle aber abrupt unterbrochen. Kurz vor16 Uhr bemerkte die 35-Jährige dort einen vierjährigen Buben bewusstlos im Wasser treiben.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
05.08.2026 16:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Die Löschtrupps am Weg zum betroffenen Teil des Gebäudes in der Muthgasse
Großeinsatz in Wien
Brand in Botschaftsbüro: Drei Personen verletzt
krone.tv fragt nach
Gluthitze? „Gehe mich in den Supermarkt abkühlen“
Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
160.107 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
150.456 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Wintersport
Skistar sucht mit Freund bereits einen Bauernhof
109.238 mal gelesen
Sport Tv Logo
Sie suchen bereits nach einem Bauernhof für die gemeinsame Zukunft.
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
2937 mal kommentiert
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Tirol
Prozess um getöteten Kater endet mit Freisprüchen
1542 mal kommentiert
Die vier Angeklagten vor Prozessbeginn: Die Tötung von Kater „Schmotzer“ war ein Fall fürs ...
Österreich
So heiß war es noch nie! Allzeit-Rekord geknackt
1295 mal kommentiert
Gleich mehrere Messstationen zeigen am Mittwochnachmittag Wert von mehr als Grad an.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Vierjährigen gerettet
„Ich bin sehr froh, dass es so ausgegangen ist“
Arbeiterkammer-Test
Luftkühler ließen Temperatur sogar noch steigen
16-Jähriger attackiert
Mordversuch-Prozess: „Mogli hatte Riesenglück“
Wegen Niedrigwasser
Güterschiffe können nicht voll beladen werden
Wasserstand zu niedrig
Voestalpine hat Güterverkehr auf Donau eingestellt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf