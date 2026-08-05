„Ich bin sehr froh, dass es so ausgegangen ist“

Zusammen mit einem zweiten Ersthelfer wurde Doris Tödling bei einem Badeunfall in Bad Schallerbach (Oberösterreich) zur Lebensretterin für einen vierjährigen Buben. Das Urlaubskind trieb bewusstlos im Wasser, als die 35-Jährige auf ihn aufmerksam wurde. Der „Krone“ schildert sie die bangen Minuten.
Gemeinsam mit ihrem Freund und ihren zwei Buben (4 und 7 Jahre alt) verbringt die Steirerin Doris Tödling aktuell ein paar entspannte Urlaubstage in Oberösterreich. Bei einem Besuch des Aquapulco am Dienstag wurde die Urlaubsidylle aber abrupt unterbrochen. Kurz vor16 Uhr bemerkte die 35-Jährige dort einen vierjährigen Buben bewusstlos im Wasser treiben.
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