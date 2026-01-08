Asyl-Grundversorgung als Blindflug für Wien

Fakt bleibt: Die Versorgung der Flüchtlinge kostet die Stadt enorm viel Geld, das vom Bund nur zum Teil rückerstattet wird. Innerhalb der letzten fünf Jahre hat sich die Zahl der Betreuten verdreifacht. Inzwischen finanziert der FSW bereits 98,5 Prozent aller Integrationsleistungen. Vor zehn Jahren waren es 22,8 Prozent. Die allein von Wien getragenen Kosten für die Unterstützung von subsidiär Schutzberechtigten haben sich in dieser Zeit verzehnfacht.